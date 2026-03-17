女優の上白石萌歌が動物たちと戯れる様子を公開した。上白石は１６日に自身のインスタグラムを更新し「パン恋でさまざまなどうぶつの生きざまを学んでから、より一層生きとし生けるものたちへの尊敬と愛が強まりました。いつかおおきないぬと、ねこと、暮らしてみたいわたしです」とつづると、大きな猫を抱きかかえたショットや犬をなでる様子、さらにはトカゲのような爬虫類を手に持った様子などの動画を披露した。上白石は日