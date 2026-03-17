◆ＷＢＣ準決勝イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが逆転に成功した。１点を追いかける７回２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁はセーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻した。さらに２死一、二塁でガルシアが左前適時打を放ち、勝ち越した。さらにアラエスが中前へしぶとく運ぶ適時打を放ち、追加点。強力打線がこの回に４