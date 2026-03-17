陸上長距離の平林清澄（ロジスティード）は１７日、都内でＨＵＡＷＥＩＪＡＰＡＮのランニング時計の新製品発表会に出演した。先月の大阪マラソンで日本選手トップの２時間６分１４秒を記録した平林は「ＭＧＣ出場権獲得が最低限の目標だったので、獲得できたことはＭＧＣに向けて心の余裕につながりました」とレースを振り返った。マラソンのレース中に時計は欠かせないといい「３０キロまで設定ペースが決まっているし、