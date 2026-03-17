あなたは読めますか？突然ですが、「帰納」という漢字読めますか？論理的な思考やビジネスの議論でよく使われる言葉ですが、いざ漢字で書かれると読み方に自信がない方もいるのではないでしょうか？気になる正解は……「きのう」でした！この漢字は、個別の具体的な事実や事例から、共通する一般的な法則や結論を導き出すことを意味します。対義語である「演繹（えんえき）」と並んで、論理学における重要な推論の方法の一つです。