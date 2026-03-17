あなたは読めますか？突然ですが、「歪曲」という漢字読めますか？ニュースの論評や、批判的な文脈でよく使われる言葉ですが、正確に読めるでしょうか？気になる正解は……「わいきょく」でした！歪曲とは、物事の内容や事実をわざとねじ曲げて、正しくない状態に伝えることを意味します。「歪」という字が「ゆがみ」を表すように、本来の姿ではない形にすることを指します。例文としては、不正確な報道を指摘する際に「事実を歪曲