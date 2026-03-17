千葉ロッテマリーンズは17日、開幕戦の27日から千葉県千葉市美浜区のQVCジャパン社屋前スカイウォーク下にシーズンビジュアルの選手肖像を掲出すると発表した。幕張新都心まちづくり協議会と株式会社QVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施する。株式会社QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種市篤暉投手をはじめとする14選手のデザインを掲出す