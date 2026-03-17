野球日本代表「侍ジャパン」でチームをけん引した大谷翔平選手が16日、自身のインスタグラムを更新。WBCを終えた心境と感謝の思いをつづりました。大谷選手はまずはじめに「ファンの皆さん、応援ありがとうございました。皆さんの声援が、毎日私たちの背中を押してくれていました」とファンへの感謝を述べています。一方で、「臨んだ結果には届かず、自分の不甲斐なさを実感しています」ともコメント。それでも「日本代表として皆