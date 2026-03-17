野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１６日（日本時間１７日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで、イタリア―ベネズエラの準決勝が行われている。イタリアが攻撃していた五回裏、ベネズエラ投手の投球が球審を直撃し、試合が一時中断する一幕があった。（デジタル編集部）五回一死で、イタリアの２番・バーティが２ストライクに追い込まれてからの３球目だった。ベネズエラ