お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、16日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。自身の味覚の変化を明かした。同番組で、東京・清澄白河のコーヒー店に立ち寄った一行。購入したドリンクを手に、濱家は「私はホットカフェラテにしました」と報告。「珍しいでしょ？俺がアイスのブラック以外を飲んでるの」と問いかけた。「アイスブラックのイメージやろ？な？」と周囲に念押