一般的に、年収が高いほどお金の問題に無縁だと思われがちです。ところが実務の現場では、債務問題を抱えた高所得者の多さに驚きます。医師、弁護士、外資系企業の会社員といった「勝ち組」「エリート」でも、クレジットカードやリボ払い、各種ローンの残高が膨らみ、債務整理を検討せざるを得ない状況に至るケースがあるのです。今回は、高所得者特有の「見えない負債」と、その解決策を見ていきます。司法書士法人永田町事務所の