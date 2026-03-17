高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）のスピンオフドラマの放送が決定した。3月30日から4夜連続で放送する。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。【写真】サワに向き合う錦織の表情は…本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語が描かれる。脚本は大池容子さん。脚本監修にふじきみつ彦さん。新