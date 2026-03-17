2026年3月17日の『徹子の部屋』に渡辺貞夫さんが登場。に音楽人生について語り、思い出の曲たちを生演奏します。今回は渡辺さんが音楽への情熱や体力づくりについて語った『婦人公論』2026年2月号の記事を再配信します。*****戦後まもなくジャズに出合い、サックス奏者として常に第一線を走ってきた、《ナベサダ》こと渡辺貞夫さん。92歳の今も、圧倒的なライブ演奏や、新譜の発表を精力的に続けています。音楽への情熱、そして驚