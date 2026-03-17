電動セダン市場のゲームチェンジャー登場！2026年1月23日から3日間、大和ハウス プレミストドーム（札幌市豊平区）で開催された「ジャパンモビリティショー札幌2026」でも実車公開された、レクサスの新型ラージセダン「ES」。今春発売予定のプレミアムセダンに対し、多くのファンや購入検討層の関心を集めていました。【画像】超カッコいい！ これが「全長5m超え」のレクサス新型「ラージセダン」です！ 画像で見る（30枚以上