養子として生きていくことを知った当事者たちは、さまざまな方法でそのとき抱いた気持ちを乗り越えようとしています。今回は2026年2月7日に行われたNPO法人Fine主催の「里子・養子当事者のお話を聞く会」に登壇した特別養子縁組家庭で育ったみそぎさんのお話をご紹介します。「養子であること」を伏せられていた幼少期みそぎさんは特別養子縁組の養子として育った29歳の会社員です。みそぎさんは生まれた日に遺棄されているところ