人間関係のなかで、心に引っ掛かるひと言を投げ掛けられた経験はありませんか？なかでも自分の友人関係に踏み込まれると、なぜか胸がざわつくかもしれません。今回の投稿者さんも、そんな違和感を抱いたひとりです。『「相談できる友だちいないんでしょ」って言う人はなに？マウント？』おそらく投稿者さんが言われてしまったのでしょうね。詳しいシチュエーションは書かれていませんでしたが、あまり穏やかな会話ではなかった