福岡東署は17日、福岡市東区下原2丁目5番付近の道路上で16日午後4時00分ごろ、帰宅中の小学生女児が見知らぬ男から「家まで送ってあげる」「車に乗せてあげる」と声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は50から60代、やせ形、白色短髪、黒色マスク、黒色ジャージーを着用し、白色の自動車に乗っていた。