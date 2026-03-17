北海道室蘭市の国道３７号で車３台が絡む事故があり、そのうち１台に乗っていた高齢の女性が意識不明の重体です。事故があったのは室蘭市崎守町の国道３７号です。３月１７日午前９時ごろ、事故の当事者から「車３台が絡む事故があった」と警察に通報がありました。伊達から室蘭方向に走行していた軽乗用車と後続のトラック、そして対向車線を走っていた別のトラックが衝突したということです。警察と消防によりますと、軽乗用車に