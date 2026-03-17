3月15日、新潟市でハーフマラソンの大会が開かれ、十日町市出身の服部勇馬選手が優勝。五泉市出身の横田俊吾選手は現役最後の走りとなりました。 今年で9回目を迎えた新潟ハーフマラソン。ゲストランナーには、東京オリンピックに出場した服部勇馬選手や箱根駅伝で活躍した山本唯翔選手のほか、このレースを最後に現役引退を表明した横田俊吾選手の3人も出場しました。レースには18歳から82歳まで