大分県中津市で16日未明、マンションの駐車場にとめていた車が全焼した火事で、警察は放火の疑いで19歳の派遣社員の男を逮捕しました。 【写真を見る】マンション駐車場で車が全焼、放火容疑で19歳男を逮捕大分 建造物等以外放火の疑いで逮捕されたのは、中津市に住む派遣社員の男（19）です。 この男は16日午前0時半すぎにかけ、中津市中央町にあるマンションの駐車場で乗用車に放火し、公共の危険を生じさせた疑いが持たれ