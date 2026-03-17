春の陽気を感じつつも依然として寒く、変わらず使い捨てカイロの消費が進む。腰、お腹、足先、ポケットなど、様々な部位ごとに登場し、冬の必需品として広く浸透している一方で、「これ、何ごみ？」と捨て方に迷った経験がある人も少なくないだろう。実際、使い捨てカイロの分別区分は自治体によって異なる。「不燃ごみ」「資源ごみ」「可燃ごみ」など対応はさまざまで、戸惑う生活者の声も。どのような課題があるのか？大手メ