◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝イタリア―ベネズエラ（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）公式Xが16日（日本時間17日）に更新されイタリアが“好守”でリズムをつかんだ。初回1死、ベネズエラ2番・ガルシアが三塁前へのバント安打で出塁。次打者・アラエスとの間でヒットエンドランを行った。アラエスが放った打球は中堅前への飛球に。イタリア中堅手・マーシーが前進して好