お笑いコンビ・千鳥の大悟がＭＣを務める１６日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。自身が出演した当時のＭ−１グランプリでの暗黙のルールについて語った。この日は「ちょっと遅めのＭ−１反省会敗者の集い」として、昨年のファイナリストと準決勝に進出した８組が登場。出演者のアンケートを基に番組で「Ｍ−１で勝つ“暗黙ルール”」を作成。「開始１０秒以内に一笑い」「ベタな設定を選べ」「伏線回収」「ボ