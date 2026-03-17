アメリカのトランプ大統領は16日、圧力を強めているキューバについて「私はやりたいようにできる」と述べ、「キューバを掌握する栄誉を得るだろう」と、一方的に主張しました。トランプ大統領はホワイトハウスの執務室で記者団の質問に応じ、キューバについて「破綻した国家だ」と主張する一方で、「キューバは素晴らしい気候の島国で、優秀な国民が大勢いる」と評価しました。その上で、「私はキューバを掌握する栄誉を得るだろう