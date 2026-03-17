【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの鈴木紗理奈が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを公開した。【写真】48歳ママタレ「ママが小さく見える」183cmスタイル抜群息子との2ショット◆鈴木紗理奈、183cm息子との2ショット公開鈴木は「MIAMI今日は雨なのでShopping day」とコメントし、黒でまとめたショートパンツ姿の自身と白いTシャツにハーフパンツのカジュアルな装いの息子との2ショットを公開。