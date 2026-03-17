【モデルプレス＝2026/03/17】モデルの紗栄子が3月15日、自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「眩しすぎる」ビキニ姿で美ボディ開放◆紗栄子、美スタイル際立つビキニ姿披露紗栄子は「さて（海の絵文字） ＠otonasweet の撮影で沖縄にやってきました 撮影前に海でアーシング 沖縄からこんにちは」と撮影のオフショットを動画で公開。海を