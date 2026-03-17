【モデルプレス＝2026/03/17】モデルの佐藤晴美が3月15日、自身のInstagramを更新。ハワイでの写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳LDH所属美女「脚に目が行っちゃう」ハワイで“ほぼ脚”抜群プロポーション披露◆佐藤晴美、ハワイショットで美脚輝く佐藤は南の島などの絵文字を添えて、複数の写真を投稿。ハワイにあるアサイーボウル店「ハレイワボウル」などを訪れていることからハワイに滞在中の様子で、キャップやサ