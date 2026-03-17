「コピーはご使用できます」って何？「～できます」の適切な使い方 「コピーはご使用できます」って何? 「点検終わりました。もう、コピーはご使用できます」 定期的なコピー機のメンテナンスが終わったときなど、よく使われる表現です。敬語としてどこにも問題がないように聞こえますが、これも間違えやすい敬語の典型的な例です。 この表現に「が」が入って「ご使用ができます」なら、言い方