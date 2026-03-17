お金が成立する理由は？世界で信用度の高い通貨とは お金は多くの人からの信用によって成立している お金が、「お金（通貨）」として、人々の間で流通し、その価値が保たれるのは、人々が「お金」はその額面と同じ価値のモノと交換できると信じ、政府がその価値を保証しているからです。 お金に信用がないと、誰もお金を持ちたがらないでしょう。そうなると、大昔のように、「物品貨幣」のコメや塩、布などと交換するよりなくな