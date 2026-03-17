増田陸が2ランHR含む3安打猛打賞 3月15日、東京ドームで行われた日本ハムファイターズとのオープン戦に、「5番・一塁」で先発出場した増田陸は、3打数3安打3打点1HR1四球。2ランホームランを含む3安打猛打賞を記録し、巨人開幕スタメンへ阿部慎之助監督にアピールした。 3回、2アウト1、3塁のチャンスの場面で打席に立った増田陸は、有原航平の4球目143kmツーシームをはじき返し