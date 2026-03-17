机の配置で集中力が変わる！？子供によって異なる集中しやすい机の配置 机の配置で集中力が変わる 机の配置は壁向きがいい？ 机の配置は、子どもの特性をしっかり理解してから決めましょう。子どものタイプによって、集中しやすい環境は異なります。タイプは、子どもの特性によって決まるものですから、どちらでもよい・悪いというものではありません。わが子の特徴を知り、タイプに合わせてあげることが大切なのです。 【