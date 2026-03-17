岡山県警察本部 岡山県警が17日、2025年の少年の非行の状況を発表しました。刑法犯として検挙された10代の少年は734人で、前年より182人、33.0%増え、4年連続の増加です。 中学生が242人（前年比69人増）と最も多く、高校生が206人（前年比38人増）で、いずれも増加が目立っています。10歳から19歳までの少年1000人当たりの刑法犯少年の割合を示す「非行率」は4.2人で、前年を1.1人上回りました。 犯罪の内容別にみると