地上31メートル。階数で言えば、およそ11階。これが東京都内に配備される一般的な「はしご車」の到達会の上限なのだという。そこで頭をよぎるのが「もしタワマンの高層階で火事が起きたら？」という疑問だ。都内マンションの販売価格を定点観測し続けるマンションブロガー「マン点」氏による、「データで見る高層マンションの防災事情」のレポートをお届けする。＊＊＊※外部配信先では一部のグラフが表示されない場合がありま