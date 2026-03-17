【前後編の後編／前編を読む】「できすぎた妻」がしんどい金欠をぼやけば財布に2万円、深夜に帰ると“芝居”を見せて…53歳夫が逃げ出すまで岸野文剛さん（53歳・仮名＝以下同）は、現在、深い後悔を抱きながら、アパートで一人暮らしをしている。学生時代からの仲間だった妻の彩花さんとは、とある悲劇をきっかけに関係を深めて結婚し、一男一女に恵まれた。誰にでも親切な彩花さんは、夫である文剛さんの世話も焼き、時に彼