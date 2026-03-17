東京時間10:36現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝95.34（+1.84+1.97%） NY原油先物がしっかり。トランプ大統領の各国への艦船派遣要請に消極的な姿勢が目立つ