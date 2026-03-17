東京時間10:37現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝26734.00（-6.00-0.02%） ＮＹ金先物APR 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝5015.30（+13.10+0.26%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場ではポジション調整から売りが出たNY金先、時間外はやや反発。東京金は小動き