【新興国通貨】ドル人民元は6.88台、対円では円安が支え＝中国人民元 ドル人民元は昨日6.90超えの展開を見せたが、海外市場で下げる展開となり、今日はその流れもあって6.88台での推移。先週11日からの反発に対する調整売り。 対円では23円15銭前後、昨日はドル円の下げもあって20円06銭前後まで下げたが、今朝の円安進行に上昇。 USDCNY 6.8868CNYJPY23.149