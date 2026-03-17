豪ドルドルは0.7080ドル前後、ドル高やや優勢の中でしっかり、この後豪中銀＝東京為替 豪ドルドルは0.7080ドル前後、今日ここまでのレンジは0.7060－0.7081ドルとなっており、豪ドルがややしっかり。12時半の豪中銀は先週の副総裁によるタカ派発言を受けて、それまでの据え置き見通しから、利上げ見通しに主な見方が変化。 AUDUSD 0.7080