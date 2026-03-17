USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.379.119.139.23 1MO9.747.758.568.16 3MO9.817.358.778.06 6MO9.757.188.818.07 9MO9.787.218.928.16 1YR9.667.168.918.12 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.7813.389.40 1MO9.2011.378.42 3MO9.5210.848.25 6MO9.6110.558.20 9MO9.7