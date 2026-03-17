女優の石田ゆり子が１６日に自身のインスタグラムを更新し、オフショットを公開した。石田は「少し前の夕べ。ゆかちゃん＠ｙｕｋａｉｔａｙａ とともにウーウェンさん＠ｗｕｗｅｎ＿ｃｏｏｋｉｎｇｓａｌｏｎ の美味しいご飯をいただきに行ってまいりました」とつづると、女優の板谷由夏、料理家のウー・ウェンさんとのショットを披露した。さらに「お料理のプロをわたしは心から尊敬する。中国式の水餃子の包みかたは、肉あ