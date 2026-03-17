ファーム・リーグ東地区のオイシックス新潟は１７日、元日本ハム、オリックスで今季から加入していた井口和朋投手の退団とメキシコリーグのベラクルス・イーグルスへの移籍を発表した。井口は武相高―東農大北海道オホーツクから１５年ドラフト３位で日本ハムに入団。主に中継ぎとして２１年には１１ホールドをマーク。２３年オフに戦力外となり、２４年からはオリックスでプレー。２５年オフに戦力外となって今季からオイシッ