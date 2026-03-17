日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１７日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で激闘を繰り広げた侍ジャパンの国内メンバーが１６日に帰国したことを報じた。準々決勝でベネズエラに惜しくも敗れたものの、選手らが到着した成田空港には約４００人のファンが出迎えたことを紹介した。またＷＢＣ観戦のため現地を訪れているお笑いコンビ「ロッチ」中岡創一が中継で出演