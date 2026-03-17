材料3つで作れる！レンチンOKの「ミルクプリン」 ふと甘いものを食べたくなったとき、コンビニやスーパーまで買いに行くのは面倒ですよね。そんなとき、気軽に作れる「ミルクプリン」をご紹介。家にストックしてある材料3つでできるから、買い物の必要なし。しかもレンチンOKなので、蒸し器や面倒な手間もいりません。食べたいときすぐ作れる便利なレシピです。 プルプルでおいしいと人気上昇中 つくれぽ（作りましたフォトレポ