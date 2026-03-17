春のお出かけやお花見に欠かせないのが、蓋を開けた瞬間にワクワクするような「お弁当」ですね。旬の食材を使った彩り豊かなメニューは、お腹も心もパッと明るく満たしてくれます。今回は、毎日の献立やお出かけに大活躍する、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】春の香り！ふっくらツヤツヤ豆ご飯おにぎり堂々の第1位は、お花見気分を最高に盛り上げてくれる「豆ご飯おにぎり」です！お米と一緒に炊き