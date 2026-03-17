伊勢新聞社（津市）は17日付朝刊の社告で、月決め購読料を4月1日から500円引き上げ、4300円にすると発表した。値上げは2024年1月以来。コンビニや駅の売店での1部売りは現行の180円で据え置く。同社によると、物価高と相まって製作費や輸送網維持に関わる経費が増えており「徹底的なコスト削減を続けているが、安定して新聞を発行するために、ご負担をお願いせざるを得ない」としている。