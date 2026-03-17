元宝塚歌劇団娘役の花音舞が19日、自身のインスタグラムを更新。第2子となる長女を出産したことを報告した。「大切な皆様へ」と記し、「この度、第二子となる女の子を出産いたしました」と第2子となる長女の出産を報告。「新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」と喜びをつづった。「妊娠中には、トーク&LIVEやポップアップなどで皆様にお会いする機会があり、その度に温かいお言葉をか