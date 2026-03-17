BiSHなどを手掛けたサウンドプロデューサー松隈ケンタ氏が17日までにXを更新。「右前十字靭帯」の再建手術を受けるため、当面の間、休養すると報告した。松隈氏は「突然ですが私、松隈ケンタは、6年前に怪我をした右前十字靭帯再建手術を受けるため、しばらく休養することになりました」と報告。「現在制作依頼を受けている案件につきましては入院先から進行してまいりますが、新規のご依頼についてはしばらくの間ストップさせてい