パーク２４が大幅続伸している。同社は１６日の取引終了後、英国で駐車場事業を展開する子会社が倒産更生手続きを開始すると発表した。負債総額は約３億５２６４ポンド。２６年１０月期の連結業績予想に及ぼす影響は精査中とした。もっとも同社株に対しては、苦戦していた海外事業の整理による収益改善効果を期待した買いが入った。 コロナ禍後の需要回復の鈍化による売り上げの伸び悩みを補うため、新規駐車場の開発