ＨＵＭＡＮＭＡＤＥはマドを開けて大幅続伸している。１６日の取引終了後、２６年１月期の単独決算の発表にあわせて、今期の業績予想を開示した。売上高予想を１８５億円（前期比２９．６％増）、営業利益予想を４８億円（同５．９％増）とした。前期に達成した過去最高業績の更新を見込んでいる。同時に４月３０日を基準日として１株を４株に株式分割すると公表しており、これらを評価した買いが集まっている。 今期は東