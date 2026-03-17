イントラストはしっかり。１６日取引終了後、２６年３月期の配当予想を増額修正すると発表した。従来予想は普通配当３５円だったが、これを普通配当３７円・創立２０周年記念配当１円の合計３８円（前期２５円）とする。これが手掛かりとなっているようだ。 出所：MINKABU PRESS