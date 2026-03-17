ブッキングリゾートは４日ぶり反発。１６日取引終了後、５０万株を上限に１７日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は１６日終値の９８１円。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、ブッキングＲは予定通り５０万株を取得した。 出所：MINKABU PRESS